Посольство Литвы выразило соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов

БАКУ /Trend/ - Посольство Литвы в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью двух азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине, сообщает Trend со ссылкой на твит посольства.

«Нам очень жаль слышать печальные новости о гибели двух журналистов из-за взрыва мины в Кельбаджаре, Азербайджан. Наши соболезнования их семьям», – отметили в посольстве.

Отметим, что четвертого июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства «АЗЕРТАДЖ» Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Редактор: Надир Насиров)