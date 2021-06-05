Армения ответит за свои преступления - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Армения не прекращает террор, продолжает совершать военные преступления. На этот раз мы потеряли коллег - журналистов. Два представителя СМИ погибли в результате подрыва на мине, установленной армянскими террористическими группировками.

Азербайджанское государство и народ на протяжении истории становились жертвами армянского террора и кровавого геноцида. Во время первой Карабахской войны, на протяжении 30-летней оккупации, а также в течение 44-дневной Отечественной войны мы сталкивались с жестокими преступлениями очень опасного и коварного врага. Массовые геноциды, этнические чистки, сожженные территории, разрушенные исторические памятники, атаки на населенные пункты и продолжающийся минный террор...

Трагическая смерть наших коллег глубоко потрясает, но в то же время делает нас сильными и решительными. Мы ожидаем от мирового сообщества, международных организаций, в частности тех, кто занимается защитой прав журналистов, демонстрации принципиальной позиции. Армения должна ответить за все свои военные преступления.

После подписанного акта о капитуляции Арменией, которая была повержена на полях сражений по итогам 44-дневной Отечественной войны, она должна была передать карты заминированных территорий Азербайджану. Но сегодня страна - оккупант Армения не только не предоставляет карты, но и отправляет на наши территории террористические диверсионные группы. Это не только умышленное и бесстыдное нарушение всех норм международного права, но и прямое военное преступление. Это серьезное преступление против человечности, а преследуемая Арменией цель - убить как можно больше мирных жителей, помешать восстановлению наших освобожденных территорий, предотвратить возвращение наших соотечественников на родные земли.

Военная агрессия Армении продолжается. Народ Азербайджана столкнулся с очередным военным преступлением страны - оккупанта. Жестокое убийство двух наших коллег является продолжением этих подлых преступлений. На этот раз Армения на глазах у всего мира совершила преступление против СМИ. Это называется медиатеррором. Пусть весь мир еще раз убедится в том, что армянский терроризм не знает границ. Жертвами этой политики становятся не только наши военнослужащие и гражданские лица, но и представители СМИ, выполняющие свои служебные обязанности.

Военно-политическое руководство Армении будет наказано за эти преступления. Пусть они не забывают про "Железный кулак". Если Азербайджан нанесет еще один удар, то Армения будет полностью уничтожена как государство.



Сахиль Керимли,

заместитель главного редактора АМИ Trend