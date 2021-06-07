В Москве проходит Каспийская конференция при организации Политологического центра "Север-Юг" в сотрудничестве с Baku Network

БАКУ /Trend/ - Политологический центр "Север-Юг" в сотрудничестве с Экспертным советом Baku Network проводят седьмого июня 2021 года в Президент-отеле в Москве международную конференцию "Российские и азербайджанские проекты - драйверы развития Каспийского региона. Навстречу Каспийскому экономическому форуму". Модератором мероприятия является директор Экспертного совета Baku Network, эксперт Валдайского клуба Гюльнара Мамедзаде.

В конференции принимают участие заместитель генерального директора АМИ Trend, участник проекта "Валдай 2030" Эмин Алиев, а также азербайджанские и российские государственные деятели, ученые и эксперты: депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, руководитель Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов, заместитель директора Русской экономической школы, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев, директор Международного некоммерческого фонда "Центр геополитических экспертиз" Валерий Коровин, заместитель руководителя Агентства международных связей Астраханской области РФ Илья Торопицын, руководитель Евразийского экономического клуба (ЕЭК) Международного Евразийского движения (Москва) Михаил Анисимов и генеральный директор АО СЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин.

К участникам международного круглого стола с приветствием обратились заместитель председателя правительства - министр экономического развития Астраханской области Казбек Азаматович Хадиков, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников, директор Центра международной политики и безопасности Baku Network Гюльнара Мамедзаде и исполнительный директор Политологического центра «Север-Юг» Анжелика Трапезникова.

В ходе мероприятия планируется обсудить следующие вопросы: