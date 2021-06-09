Делегация Сейма Латвии посетила Джума-мечеть в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Члены делегации Сейма Латвии, возглавляемой руководителем Группы поддержки сотрудничества с парламентом Азербайджана Романом Наудинышем, воочию увидели варварство, которое армяне совершили в Джума-мечети города Агдам, сообщает в среду Trend.

Делегация была проинформирована о военных преступлениях армян, об уничтоженных ими культурных, исторических и религиозных памятниках. Было отмечено, что в Агдаме, как и в других оккупированных районах Азербайджана, армяне совершили невиданный вандализм против историко-культурного наследия Азербайджана. Разрушены и осквернены памятники, центры культуры, мечети, кладбища района, а некоторые из них арменизированы.

Отметим, что агдамская Джума-мечеть является одним из историко-религиозных памятников, подвергшихся армянскому вандализму.

Мечеть построена зодчим Кербелаи Сафиханом Карабахи в 1868–1870 гг.

Эта мечеть, входящая в список памятников республиканского значения, относится к школе «Архитектура карабахских мечетей». Армяне использовали минареты для координации и наблюдения в военных целях, поэтому они не разрушили мечеть полностью. Минареты мечети разрушены изнутри, потолок снесен в нескольких местах, дизайн и надписи умышленно приведены в непригодное состояние. Армянские варвары держали скот в агдамской Джума-мечети, демонстрируя свою ненависть к азербайджанцам и мусульманскому миру.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)