Армению нужно привлечь к ответственности за минный террор - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Армению нужно привлечь к ответственности за минный террор.

Об этом сказала в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Кенуль Нуруллаева.

По ее словам, из признаний, сделанных на днях армянским полковником Корюном Гумашяном, становится ясно, что армянские боевики во время оккупации азербайджанских территорий установили на них множество мин.

"17 грузовиков - и это со слов только одного военного. Может, есть сотня таких военных, которые не говорят об этом. Они открыто требуют от нас возвращения своих террористов - диверсантов. Несмотря на то, что некоторые армянские круги утверждают, что карт минных полей не существует, признания армянских военных сводят на нет все попытки противоположной стороны уйти от ответственности.

В очередной раз подтверждается, что у армянской стороны есть карты минных полей. Страна - оккупант просто не желает передавать эти карты. А цель очевидна - добиться в постконфликтный период гибели как можно большего числа азербайджанцев, предотвратить возвращение бывших вынужденных переселенцев на свои исконные земли.

Конечно, Азербайджан с первых же дней начал процесс восстановления в Карабахе. Также осуществляется процесс очистки территорий от мин. Но с учетом того, что территория большая, есть необходимость в этих картах. Однако мы видим, что Армения не намерена передавать карты минных полей по своей воле. И с этой точки зрения международное сообщество должно усилить давление на Армению.

На Армению все еще не оказывается никакого давления по вопросу гибели трех человек, включая представителей СМИ, а также ранения четырех лиц четвертого июня в Кельбаджаре. Огорчает подход международных СМИ и сопредседателей. Ни в одном из заявлений не прозвучал призыв к Армении передать карты заминированных территорий. Армению нужно принудить передать эти карты. Тот факт, что журналисты становятся жертвами минного террора во время исполнения своих служебных обязанностей, является преступлением против мировых СМИ в целом. Ведь также рассматривается возможность визитов международных миссий и представителей мировых СМИ в эти районы. Есть основания опасаться за безопасность этих людей. Армения подобным поведением фактически продолжает серию тяжелейших преступлений, как это было и во время войны, и в период оккупации в целом. Во время оккупации при режиме прекращения огня жертвами армянских снайперов становились мирные жители, в том числе и дети. В период 44-дневной Отечественной войны Армения убила десятки мирных жителей Азербайджана из запрещенного оружия на территориях, находящихся за пределами зоны конфликта. Эта война является преступлением. Армения должна предстать перед судом и понести самое суровое наказание за эти преступления.

Но, к сожалению, во время 44-дневной войны Армению не осудили должным образом, что мы можем наблюдать в отношении этой террористический страны и сегодня. Так не может продолжаться вечно. В полноценном обеспечении устойчивого мира в регионе должны быть заинтересованы все стороны и предприняты конструктивные шаги", - сказала депутат.