Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати (ВИДЕО) (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия 17:07, 15 июня)

БАКУ /Trend/ - 15 июня после подписания Шушинской декларации Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступили с совместными заявлениями для печати.

Как сообщает Trend, сначала выступил с заявлением глава нашего государства.

Заявление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин Президент, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган.

Уважаемые гости из Турции.

Дамы и господа.

Сегодня знаменательный, исторический день в нашей жизни. Сегодня мы приветствуем дорогого Президента братской страны Реджепа Тайипа Эрдогана на Карабахской земле, в Шуше. Пользуясь случаем, от имени всего азербайджанского народа хочу поприветствовать моего дорогого брата в Шуше, Карабахе.

Мой дорогой брат неоднократно бывал в Азербайджане, но мы впервые вместе находимся на Карабахской земле – в Шуше. Этот визит представляет историческое значение, так как подписанная сегодня Совместная декларация – Декларация о союзничестве поднимает наши связи на самый высокий уровень. Декларация называется Декларацией о союзничестве, одно уже это название свидетельствует, говорит обо всем. Сегодня мы наладили качественно новые связи, и все указанные в данной Декларации положения являются гарантией нашего дальнейшего взаимодействия.

На пресс-конференциях, в своих выступлениях я неоднократно говорил, что сегодня Турция и Азербайджан являются самыми близкими друг другу странами в мировом масштабе. Нас объединяет множество факторов, в первую очередь, это единство обеспечили история, культура, общие этнические корни, язык, религия, национальные ценности, национальные интересы, братство наших народов. Сегодня мы демонстрируем уникальный в мировом масштабе образец сотрудничества, взаимодействия, союзничества.

Подписанная Декларация опирается на историю. В Декларации нашли отражение высказывания великих лидеров наших народов Мустафы Кемаля Ататюрка и Гейдара Алиева. В начале ХХ века Мустафа Кемаль Ататюрк сказал: "Радость Азербайджана – наша радость, горе его – наше горе". В конце ХХ века Гейдар Алиев сказал: "Турция и Азербайджан – одна нация, два государства". Эти исторические слова, изречения являются основным фактором для нашей деятельности. Мы привержены этому завету и, подписывая в ХХI веке в освобожденной Шуше Декларацию о союзничестве, демонстрируем верность нашим предкам и показываем путь грядущим поколениям.

В Совместной декларации делается ссылка на исторический Карский договор. Карский договор был подписан 100 лет назад. Это тоже представляет большое символическое значение. Совместная декларация о союзничестве, подписанная спустя 100 лет в освобожденном городе Шуша, указывает направление нашего дальнейшего взаимодействия.

В Декларации находят отражение многие важные вопросы. Совместное сотрудничество, наша деятельность в международной плоскости, политические связи, торгово-экономические связи, культура, образование, спорт, молодежная политика – охвачены, можно сказать, все сферы. Показано значение энергетической безопасности, Южного газового коридора для Турции, Азербайджана и Европы, причем каждый вопрос представляет огромное значение. В их числе хочу особо отметить два вопроса. Во-первых, сотрудничество, взаимодействие в оборонной сфере. В данной Декларации находят отражение вопросы в области оборонной промышленности и взаимной военной помощи. Это – историческое достижение. Мы еще раз демонстрируем, что и впредь всегда будем вместе. Мы и дальше будем обеспечивать безопасность друг друга, равно, как до сих пор Турция и Азербайджан были вместе во всех вопросах, так будет и впредь.

Второй важный вопрос связан с транспортом. В Декларации нашли отражение предельно ясные выражения, связанные с открытием Зангезурского коридора. Это – результат новой геополитической ситуации, сложившейся после Второй Карабахской войны. Сегодня мы не только говорим о Зангезурском коридоре, который соединит Турцию и Азербайджан железной, автомобильной дорогами, но и создаем этот коридор практическими делами. Данный вопрос нашел отражение в подписанной Совместной декларации о союзничестве, что представляет большое значение.

Сегодня мы встречаемся в освобожденной Шуше. Уверен, что сегодня взоры азербайджанского народа, турецкого народа, всего мира направлены сюда, так как этого визита с нетерпением ожидали в Азербайджане, я знаю, что он вызывает большой интерес. Заявления, которые прозвучат сегодня отсюда – из нашего древнего города Шуша - отзовутся во всем мире, это будет иметь большой резонанс. Историческое значение нынешнего визита будут помнить на протяжении еще многих лет.

Город Шуша был освобожден от оккупации 8 ноября минувшего года. Освобождение Шуши требовало большого героизма. Каждый человек, побывавший в Шуше, глядя на эти отвесные скалы, понимает, что взятие, освобождение этого города, считающегося неприступной крепостью, требует большого героизма, профессионализма, отваги, самоотверженности. Отважные азербайджанские солдаты, проливая кровь, становясь шехидами, взбираясь на отвесные скалы, можно сказать, невооруженными, с легким оружием отобрали Шушу у врага и подняли флаг Азербайджана.

Развевающиеся сегодня в Шуше флаги Азербайджана и Турции свидетельствуют о нашем единстве. Со дня начала Второй Карабахской войны, с первых ее часов мой дорогой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил однозначную, ясную и открытую поддержку Азербайджана. С первых часов войны он сказал, что Азербайджан не один. Это, с одной стороны, воодушевило нас, а с другой, - остановило намеревавшиеся вмешаться все силы, круги. Он сказал, что Турция находится рядом с Азербайджаном, и с первых часов до последних минут войны поддержка моего дорогого брата и Турецкой Республики, братского турецкого народа придавала нам дополнительные силы. Эта политическая и моральная поддержка воодушевляла нас. Месседжи, поздравления, поддержка, выражение солидарности, поступавшие из всех уголков Турции, еще раз продемонстрировали всему миру наше единство.

Сегодня здесь – в Шуше находятся представители турецкой печати, хочу особо отметить их деятельность. В самые опасные моменты войны они рисковали своей жизнью, чтобы отразить реальную ситуацию, донести ее до зрителей и мира. Я сам лично неоднократно наблюдал во время войны за репортажами на турецких телевизионных каналах и еще раз убеждался в том, что здесь имеют место не только вопросы профессионализма, здесь передаются репортажи, полные солидарности и любви. До мира доводился правый голос Азербайджана, его правое дело, представители турецкой печати готовили репортажи из самых опасных мест, там, где падали бомбы. Они хорошо знали о том, что Армения не могла устоять перед нами на поле боя, поэтому подвергла обстрелу наших мирных граждан с использованием ракет дальнего радиуса действия, ракет "Точка-У" и "Искандер-М", в результате этого подлого обстрела погибли более 100 гражданских лиц, в том числе женщины и дети. Во время войны мы еще раз увидели любовь и солидарность всего турецкого народа. Мы и без того знали, что являемся одной нацией, двумя государствами, как говорил мой покойный отец. Однако война еще раз продемонстрировала это всему миру, и мы никогда не забудем этой поддержки.

Вторая Карабахская война осталась в истории, в результате 44-дневной войны армянская армия была полностью уничтожена. Армения пала, подняла белый флаг, сдалась, вынуждена была после взятия Шуши подписать акт о капитуляции, и остальные наши регионы были возвращены нам без единого выстрела. Продолжавшейся около тридцати лет оккупации был положен конец. Азербайджан добился этого благодаря поддержке братской Турции. Переговоры, продолжавшиеся на протяжении 30 лет, оказались безрезультатными. Это еще раз свидетельствует о том, что там, где есть воля, решимость, сила и справедливость, можно добиться всего. Конечно, Азербайджан, имея такого союзника, как Турция, воодушевленный этим, выполнил историческую миссию во Второй Карабахской войне, восстановил справедливость, свою территориальную целостность.

Сегодня начинается новая эра. Увидевшись сегодня с моим дорогим братом в городе Физули, встретив его там, я показал картину разрушений в Физули, этого города нет. Вы тоже проехали оттуда и видели, что нет ни одного уцелевшего здания. Презренный враг сравнял с землей все здания. В таком же состоянии находится Агдам. Наши исторические памятники разрушены, снесены и разграблены. Посмотрите, в каком виде город Шуша. Это – исторический город, в период 28-летней оккупации здесь не было построено ни одного здания. Я показал моему дорогому брату вот это здание, здание исполнительной власти Шуши, построенное при моем покойном отце. Здания в Шуше были построены как при нем, так и во времена Панахали хана, Ибрагимхалил хана. Презренный враг камня на камне не оставил. Вы видите разрушенные места Шуши, это мы еще благоустроили. Когда я впервые побывал здесь в начале года, город находился в полностью разрушенном состоянии.

Шуша – исторический азербайджанский город, так как в 1752 году Панахали хан основал этот город, после чего в Шуше во все времена проживали 98 процентов азербайджанцев, несмотря на 30-летнее пребывание под оккупацией, Шуша не сломилась, смогла сохранить достоинство и ждала нас. И мы пришли и освободили Шушу.

Сегодня Президент братской страны – наш гость в историческом городе, наши чувства невозможно передать на словах. Уверен, что приезжающие сюда люди переживают те же чувства, и мы признательны Всевышнему за эти очень трогательные дни.

Мой дорогой брат, мы с нетерпением ждали Вас в Шуше, я пригласил Вас. Мы – президенты двух государств, вместе принимая в декабре минувшего года военный парад, договорились провести очередную встречу здесь, так оно и случилось. Еще раз добро пожаловать, добро пожаловать на Вашу Родину, добро пожаловать в нашу Шушу!

Турецко-азербайджанское единство, братство вечны!

Х Х Х

Затем с заявлением выступил глава Турецкого государства.

Заявление Президента Реджепа Тайипа Эрдогана

-Уважаемый господин Президент, мой дорогой брат.

Уважаемые члены делегации.

Приветствую вас с самыми сердечными чувствами и любовью.

Сегодня мы, естественно, переживаем особое волнение, чувства. Хвала Всевышнему за то, что сегодня мы держим данное прежде слово. Хорошо, что Карабах в результате известной сорока четырехдневной войны возвратился к хозяевам, избавился от армянского гнета, армянской оккупации.

Здание, которое мы сегодня видим на заднем фоне, по сути является выражением того, во что армянский гнет, к сожалению, превратил эти шедевры. Мой брат в качестве фона выбрал предельно понятное место для пресс-конференции. С одной стороны, здание исполнительной власти, а с другой, - к сожалению, здание, которое армяне, как говорится, сравняли с землей.

15 июня – в День национального спасения Азербайджана мы чтим память общенационального лидера Гейдара Алиева, да возрадуется его душа.

Как вам известно, 10 декабря в Баку мы вместе с моим братом господином Алиевым поделились радостью карабахской Победы Азербайджанской армии. В тот день были совершенно иные чувства, иное волнение. Мне очень приятно спустя шесть месяцев находиться вместе с ним в древнем городе Шуша. Хорошо, что наши обещания сбылись.

Еще раз поздравляю азербайджанский народ с карабахской Победой. Уверен, что месседжи, которые мы направим нашему региону и всему миру из Шуши – культурной столице Азербайджана, подарившей человечеству многих деятелей искусств, будут очень важны. Мы непосредственно отслеживаем работу по реконструкции Карабаха, который обрел свободу под дальновидным лидерством моего брата, победоносного Верховного главнокомандующего Алиева. Прибыв в Шушу, и мы, и вы увидели эту работу. Идет непрерывная работа, интенсивная работа в области инфраструктуры. Прокладываются дороги, высоковольтные линии электропередачи, открываются энергетические станции. Наряду со всем этим, данный неорошаемый регион обеспечивается водой. Эти работы в настоящее время непрерывно продолжаются. Иншаллах, очень скоро в регионе будут функционировать и аэропорты. Мой дорогой брат особо проинформировал меня об этом в ходе встречи один на один. А после строительства аэропортов увеличится посещение этих мест, уверен, что в тот период этот регион достигнет серьезного прогресса и в туризме.

Естественно, к Карабаху вернутся прежнее великолепие и самобытность. Мы ничуть не сомневаемся в этом. В ближайшее время мы вместе увидим дни возрождения таких древних населенных пунктов Карабаха, как Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы, Лачин, Шуша, Кяльбаджар, Агдам, Ходжавенд.

Турция оказывает и будет оказывать нашим братьям всяческую поддержку в восстановительных работах, как и в ходе освободительной борьбы. Мы также приложим все усилия для возвращения наших азербайджанских братьев к родным очагам в самый короткий срок. Естественно, мой уважаемый брат осуществляет особую деятельность в данном вопросе. Главное, чтобы настоящие хозяева этих мест вернулись в свои дома, края. Оказание им как финансовой помощи, так и всяческой поддержки, связанной с обеспечением работы, позволит нашим азербайджанским братьям вернуться к родным очагам, в свои края, что серьезно обогатит эти места.

Естественно, мы вместе примем необходимые меры как для устранения последствий разрушений, так и предотвращения в дальнейшем такого бедствия в Карабахе и на других азербайджанских землях. Мы тоже, иншаллах, вместе с нашим Управлением жилищного строительства планируем определенные шаги в этом регионе. Мы предпримем эти шаги в результате взаимодействия нашего Управления жилищного строительства с соответствующей местной структурой.

Призываем всех, кто имеет влияние в регионе, увидеть реалии, принять Победу азербайджанского народа и смотреть в будущее. После соглашения о прекращении огня в регионе для всех сторон появились новые возможности сотрудничества. Мы являемся непосредственными свидетелями чрезвычайной заинтересованности наших азербайджанских братьев в данном вопросе.

Турция также желает направить связи по географическому соседству на глубокое сотрудничество. Мы хотим, чтобы Армения приняла протянутую к ней с добрыми намерениями руку солидарности, правильно воспользовалась возможностью совместного формирования общего будущего. Мы говорим о шестисторонней платформе. Сюда, как вам известно, входят Россия, Турция, Азербайджан, Армения, Грузия и Иран. Совместно с этой шестисторонней платформой мы хотим спокойствия и мира в регионе. Для того, чтобы предпринять этот шаг, мы с моим братом готовы к любой самоотверженности. Господин Путин в такой же степени готов к этой самоотверженности. Благодаря предпринятым в этом направлении шагам регион превратится в регион мира.

Мы очень хотим, чтобы эта историческая возможность не была упущена из-за намерений, выражений и деятельности, не опирающихся на реальность. Главное условие заключается в том, чтобы каждый, кто желает принести пользу новой реальности, отказавшись от политики ненависти и подстрекательства, был нацелен на поощрение мира и сотрудничества. При формировании такой среды мы тоже при каждой возможности говорим о том, что сделаем все возможное для нормализации отношений с Арменией. Уверены, что этот обнадеживающий процесс будет продолжаться в весьма здоровой форме, если соглашение о прекращении огня, подписанное между Азербайджаном и Арменией, завершится всеобъемлющим и дальновидным мирным договором.

Уважаемые представители прессы, уважаемые гости, на состоявшейся только что встрече с моим братом Алиевым мы имели возможность еще раз обстоятельно рассмотреть наши связи. В предстоящие месяцы мы проведем в Турции заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Как вам известно, с 1 апреля 2021 года поездки между двумя странами осуществляются посредством удостоверения личности. Этот шаг, облегчив наши взаимные связи, еще больше сблизит нас.

В последнее время мы предприняли важные шаги в двусторонней торговле. 1 марта 2021 года вступило в силу Преференциальное торговое соглашение. Шаг за шагом мы приближаемся к цели, направленной на доведение нашего торгового оборота в 2023 году до 15 миллиардов долларов.

Многие наши компании во главе с "Тюркие Петроллары" вложили крупные инвестиции в Азербайджане. Одновременно нас радует инвестиции в Турции азербайджанских компаний во главе с SOCAR. Мы обсудили с моим братом вопрос вложения инвестиций не только в Турции, но и при необходимости инвестирования SOCAR и "Тюркие Петроллары" третьих стран. Иншаллах, мы работаем и будем работать над этим.

В предстоящий период мы еще больше расширим масштабы нашего торгового и экономического сотрудничества. Мы вместе с Азербайджаном завершили такие гигантские проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс и TANAP. Эти проекты вместе с нашими странами вносят вклад в благосостояние и стабильность всего региона. С завершением проекта Трансадриатического трубопровода – ТАР наша страна поставляет природный газ Азербайджана, проходящий через ее территорию, на европейский рынок.

Сегодня, как сказал мой дорогой брат, мы предприняли новый исторический шаг, который будет способствовать дальнейшему развитию связей, построенных на основе "одной нации, двух государств". Это – очень важный шаг. Мы еще больше усилим это в последующем процессе, а усилив, продолжим наш путь.

Как только что сказал мой брат, Шушинской декларацией мы наметили дорожную карту наших связей на новом этапе. Декларация, состоящая из одиннадцати страниц А4, превращается сегодня в Шуше в реальность. Это крайне важно. Данная Декларация между Турцией и Азербайджаном охватывает ряд вопросов. Предпринимая шаги, связанные с будущим, мы видим, что в данном документе выражена решимость, охватывающая не только две страны, но и весь регион.

Турция планирует открыть, иншаллах, в ближайшее время генеральное консульство в древней Шуше. Таким образом, мы обеспечим исполнение осуществляемой в регионе деятельности в более ускоренной и эффективной форме.

С другой стороны, мы считаем очень важным и поддерживаем проект Южно-Зангезурского коридора Азербайджана. С реализацией данного проекта будет открыт новый общий коридор, которым смогут воспользоваться все от Востока до Запада. Это представляет огромное значение.

Несмотря на пандемию, мы решительно продолжаем совместные усилия по развитию сотрудничества во всех сферах от сельского хозяйства до энергии, от транспорта до туризма, от обороны до образования. Естественно, наряду со всем этим мы еще больше укрепляем наши связи в области оборонной промышленности технологическим трансфером и совместными производственными проектами. Только что мой брат вручил генеральному директору компании "Bayrak" Халук бею орден "Карабах". Я тоже от имени семьи выражаю ему особую признательность. Естественно, беспилотные летательные аппараты проделали здесь серьезную работу. Отныне наши связи в области оборонной промышленности получат еще большее развитие. Наряду с таким развитием Азербайджан получит возможность стать не только рынком, но и производственным центром в данном процессе. Наша сила – эта сила Азербайджана, сила Азербайджана – наша сила.

С этими мыслями выражаю господину Президенту Алиеву признательность за высокое гостеприимство, оказанное мне и моей делегации. Желаю осуществление решений, принятых на нашей встрече. Приветствую всех с любовью и уважением. Удачи вам.