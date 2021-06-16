Следующее судебное заседание по делу 14 армян, совершивших провокационно-террористические действия в Азербайджане, назначено на 25 июня (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 14:23)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям проведено судебное заседание по делу 14 членов армянских вооруженных групп, совершивших провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане, сообщает в среду Trend.

На заседании адвокаты обвиняемых подали ходатайства о запрещении съемок на судебном процессе, однако суд их отклонил. На процессе было разрешено делать аудио- и видеосъемку.

Затем обвиняемым был представлен состав суда. У обвиняемых в связи с составом суда возражений не было.

Суд зачитал права обвиняемых лиц. Было сказано, что они имеют право отказаться от дачи показаний и могут свободно давать показания.

Суд отметил, что каждый из обвиняемых может давать показания на родном языке и пользоваться переводчиком, ознакомиться с судебными материалами и выступить с последним словом, давая показания во время судебного разбирательства.

Адвокат подал ходатайство о том, что обвиняемые были задержаны 13 декабря 2020 года, и в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако срок их ареста считается с января и февраля. Адвокат попросил, чтобы срок их ареста считался с декабря.

Комментируя ходатайство, государственный обвинитель сказал, что обвиняемые лица были задержаны в декабре, и обвинение им было предъявлено после допроса. Некоторым из этих лиц обвинение было предъявлено в январе, некоторым – в феврале, и в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Затем суд отправился на совещание, после чего ходатайство было отклонено. Затем было объявлено решение подготовительного заседания. Было сказано, что подготовительное заседание по делу завершено, и следующий судебный процесс назначен на 25 июня.

14:23

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по уголовному делу 14 членов армянских вооруженных формирований, совершивших провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане, сообщает в среду Trend.

На подготовительном заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева уточняются анкетные данные Серобяна Гегама Самвеловича, Авакяна Грача Арзумановича, Багасяна Армена Егизари, Гаспаряна Гора Ваграмини, Сефиляна Камо Кареновича, Акобяна Володи Вачагани, Асертяна Геворга Норайровича, Енгояна Сисака Гришаи, Петросяна Альберта Комиевича, Седракяна Ромика Мисакини, Миносяна Арама Гарниковича, Миносяна Мкртыча Симоновича, Матесяна Эдгара Вачагановича, Карапетяна Юры Тиграновича.

Ранее сообщалось, что завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении СГБ Азербайджана в отношении разоруженных в результате антитеррористической операции СГБ 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористическо-подрывные и другие преступные действия на азербайджанской территории.

Следствием было установлено, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создала вооруженное формирование. Члены этого вооруженного формирования 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной и другой местностях в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района. За период до 13 декабря 2020 года они совершили нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, устраивали взрывы, пожары и другие террористические действия, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, чтобы нарушить общественную безопасность, посеять панику среди населения или оказать воздействие на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

Следствие по уголовному делу членов незаконного вооруженного формирования Авакяна Грача Арзумановича, Серобяна Гегама Самвеловича и других, всего 14 человек, обвиняемых по ст. 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем Генерального прокурора Азербайджана, направлено для рассмотрения в суд.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)