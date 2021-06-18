Награждена группа сотрудников Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана

Политика 18 июня 2021 17:42 (UTC+04:00)
Награждена группа сотрудников Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 июня подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственного комитета по работе с религиозными структурами.

В соответствии с распоряжением, в связи с 20-летием со дня создания Государственного комитета по работе с религиозными структурами и за плодотворную деятельность в урегулировании отношений между государством и религией награждаются:

Медалью "Терегги"

Аллахвердиева Сабина Эльбрус гызы

Бабаев Вугар Сайяд оглу

Хазиев Али Вели оглу

Хумматов Вугар Хуммат оглу

Медалью "За отличие на государственной службе"

Исмиев Шахрияр Мурадхан оглу

Пашазаде Тархан Алхаддин оглу.

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