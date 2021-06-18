На президентских выборах в Иране проголосовало около 37% избирателей

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 19:30 на 13-х по счету президентских выборах в Иране проголосовало более 22 миллионов граждан, сообщает в пятницуTrend со ссылкой на иранские медиа.

Согласно информации, это примерно 37 процентов от общего числа избирателей.

Отметим, что 18 июня в Иране проходят 13-е по счету президентские выборы. Прогнозируется, что число голосующих на выборах превысит 50 процентов от общего числа избирателей.

Голосование на выборах стартовало в 07:00 по местному времени.

На пост президента претендуют четыре кандидата: секретарь Консультативного совета Мохсен Резаи, глава судебной власти Ибрагим Раиси, заместитель председателя парламента Амирхосейн Казизаде-Хашеми и бывший глава Центробанка Абдул Насер Хеммати.

Первые три кандидата представляют лагерь консерваторов, а Абдул Насер Хеммати – кандидат от реформаторов.

Голосование завершится в 00:00, но при необходимости оно может быть продлено до 02:00 19 июня.