Армения в течение 30 лет нарушала принцип уважения территориальной целостности - МИД Азербайджана (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армения в течение 30 лет нарушала принцип уважения территориальной целостности.

Об этом, как передает в субботу Trend, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"В своем заявлении от 18 июня 2021 года МИД Армении обвиняет Азербайджан в организации суда над лицами, которые в ходе 44-дневной войны незаконно сражались на стороне Армении как наемники, совершали теракты и военные преступления на территории Азербайджана. Лица, которые в заявлении МИД Армении указаны как «военнопленные» и «гражданские лица», обвиняются в совершении в ходе боевых действий и после подписания трехстороннего заявления об их прекращении преднамеренных убийств, пыток, террора и других преступлений на территории Азербайджана", - отмечает МИД.

В заявлении говорится, что у Азербайджана есть как право, так и международное обязательство по привлечению этих лиц к ответственности в соответствии с местным законодательством, а также международным правом, включая Женевские конвенции 1949 года, Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников.

"Что касается армян, находящихся в настоящее время в Азербайджане под следствием, напоминаем МИД Армении, что группа этих лиц является членами террористической группы, проникшей на территорию Азербайджана после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, и в результате террористической деятельности которой четверо азербайджанских военнослужащих были убиты, один мирный житель получил тяжелые ранения. Обвиняемый гражданин Ливана армянского происхождения принимал участие в боях против азербайджанских военнослужащих и мирных жителей во время 44-дневной войны в качестве иностранного наемника. Двое граждан Армении обвиняются в пытках мирных граждан и военнослужащих Азербайджана еще во время Первой Карабахской войны. Хотелось бы подчеркнуть, что утверждения о сокрытии места содержания армян в Азербайджане являются абсолютной ложью. Как это и указывалось в официальных заявлениях, Азербайджан полностью выполнил все требования, связанные с содержанием этих людей. Международный комитет Красного креста (МККК) и омбудсмен проводят регулярные встречи с задержанными и предоставлены все связанные с ними медицинские записи. Основываясь на принципах гуманизма, Азербайджан передал Армении часть задержанных до сих пор армян.

Шаги армянской стороны в ответ на все эти меры налицо. Армения, которая передала Азербайджану минные карты только Агдама, скрывает остальные многочисленные минные карты, отказываясь передавать их, что открыто признают высокопоставленные официальные лица этой страны. На сегодня не предоставлено никакой информации о судьбе около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в Первой Карабахской войне. Массовое захоронение, обнаруженное в селе Башлибель Кельбаджарского района после освобождения наших территорий от оккупации, является наглядным свидетельством военных преступлений, совершенных Арменией, и сокрытия ею информации о пропавших без вести азербайджанцах.

Прежде чем говорить о нарушениях международного права, МИД Армении должен учесть, что на протяжении почти 30 лет Армения нарушала принципы международного права, в частности принцип уважения суверенитета и территориальной целостности, грубо нарушая фундаментальные права до миллиона азербайджанцев", - говорится в заявлении.