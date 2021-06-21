Отношения Ирана и Азербайджана будут развиваться еще интенсивнее – Рухани

БАКУ /Trend/ - После скорейшей отмены санкций, введенных против Ирана, отношения между Ираном и Азербайджаном начнут развиваться еще интенсивнее.

Об этом сказал Президент Ирана Хасан Рухани, сообщает в понедельник Trend.

По словам Рухани, между Азербайджаном и Ираном существуют крепкие связи: «Азербайджан и Иран приняли важные решения по развитию двусторонних отношений, в связи с этим в приграничных районах двух стран будут наблюдаться многие положительные перемены».

Президент Ирана добавил, что осуществление решений по развитию отношений между двумя странами столкнулось с некоторыми препятствиями из-за санкций.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)