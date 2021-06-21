Делегация минобороны Азербайджана примет участие в международной конференции в Москве

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Керимом Велиевым отправилась в Москву для участия в IX Конференции по международной безопасности, которая пройдет с 22 по 24 июня.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На международной конференции, организованной министерством обороны России, будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)