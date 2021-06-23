На освобожденных территориях Азербайджана введена в эксплуатацию новая воинская часть модульного типа (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В целях организации служебно-боевой деятельности и обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями введен в эксплуатацию очередной пункт размещения модульного типа, оснащенный современным оборудованием, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Выступивший на церемонии открытия командир воинского объединения генерал-майор Маис Бархударов отметил, что в сооружениях модульного типа, которые удовлетворят необходимые потребности военнослужащих, предусмотрены оружейная комната, общежитие, столовая, кухня и банно-санитарные узлы.

В то же время в комплексе созданы служебные помещения для офицеров и прапорщиков, медпункт, продовольственный и вещевой склады, установлены электрогенераторы, имеется котельная, предусмотрены надлежащие условия для организации и ведения боевого дежурства и службы войск на высоком уровне.

Было отмечено, что благодаря закупленному новому мобильному оборудованию личный состав будет бесперебойно обеспечиваться горячим питанием и бытовыми услугами.

Соответствующие работы по строительству новых дорог, подведению ЛЭП, водо- и газопроводов к воинским частям, позициям и постам, дислоцированным на освобожденных территориях, организации боевого дежурства и службы войск, а также строительство новых воинских частей модульного типа продолжаются в плановом порядке.

Также продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях, проводимые по указанию Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.