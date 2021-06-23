Чехия готовит новые проекты для крупных инвестиций в транспортную инфраструктуру освобожденных районов Азербайджана - посол

БАКУ /Trend/ - Чехия готовит ряд новых проектов с целью крупных инвестиций в транспортную инфраструктуру освобожденных районов Азербайджана, сообщил Trend посол Чешской Республики в Баку Милан Экерт.

По его словам, также Чехия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере энергетики, в том числе в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Дипломат сообщил, что посольство проводит видеоконференции с чешскими специалистами по нанотехнологиям и некоторыми организациями по продвижению торговли и бизнеса.

По мнению Экерта, это является первым шагом на пути развития отношений с Азербайджаном после пандемии коронавируса.

Он напомнил, что в прошлом между Азербайджаном и Чехией были реализованы крупные проекты.

По его словам, в частности, на дороге в бакинский аэропорт установлено информационное табло чешского производства.

(Авторы: Джейла Алиева, Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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