ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района (версия 2)
(первая версия в 18:11)
БАКУ /Trend/ - ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
С 14:30 24 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Айгедзор Бердского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Товузского района.
Потерь и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.
(Перевод; Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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