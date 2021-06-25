Утверждено исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана на 2020 г

Политика 25 июня 2021 18:16 (UTC+04:00)
Утверждено исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана на 2020 г

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год.

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