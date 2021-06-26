В ходе Шушинской операции все виды азербайджанских войск продемонстрировали свой профессионализм – министр (версия 2)

(первая версия в 13:40)

БАКУ /Trend/ - Во время Шушинской операции все виды азербайджанских войск продемонстрировали свой профессионализм.

Об этом сказал министр обороны Закир Гасанов в интервью Real TV, сообщает в субботу Trend.

«Президент поручил, что при планировании и проведении операций необходимо учитывать, что Шуша - центр азербайджанской культуры. Поэтому мы не смогли бы использовать там артиллерию», - сказал Гасанов.

Министр отметил, что армянские войска вокруг города Шуша были разгромлены артиллерией, и противник понес большие потери как в живой силе, так и в технике.