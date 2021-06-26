Президент Ильхам Алиев: Армении следует осознать, что Азербайджан и впредь, несомненно, будет преумножать свое могущество

БАКУ/Trend/ - Армении следует осознать, что Азербайджан и впредь, несомненно, будет преумножать свое могущество.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце «Гюлистан» с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

«Кровь шехидов Первой и Второй Карабахских войн не осталась на земле, мы отомстили на поле битвы. Вместе с тем, Армении следует осознать, что Азербайджан и впредь, несомненно, будет преумножать свое могущество. В том числе возрастет наша военная мощь. После войны уже даны соответствующие указания, подписаны новые контракты, начался процесс приобретения новых вооружений, техники, техники на основе современных технологий. Утверждены структурные реформы наших Вооруженных сил. Могу сказать, что будет расширен численный состав наших Вооруженных сил, армии. Конечно, правильно проанализировав итоги и ход Второй Карабахской войны, мы преумножим нашу военную мощь. Армения же, если не откажется от враждебной политики против нас, то не сможет восстановить не только военную силу, не только разгромленную, уничтоженную армию, она будет иметь крайне ограниченные возможности и для восстановления экономической активности.

Единственный путь для развития Армении - это налаживание нормальных отношений с соседями и отказ от территориальных притязаний, неиспользование в целом слов «Нагорный Карабах», так как территориальной единицы под названием Нагорный Карабах нет, понятия нагорно-карабахский конфликт нет. Я неоднократно говорил об этом, хочу еще раз сказать, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован, Армения тоже должна принять это именно так и провести работу по установлению границ с нами. Необходимо создать рабочую группу по делимитации. Должна идти работа по подготовке к мирному договору. Мы заявляем об этом. Мы являемся страной победительницей. Мы уничтожили Армению, вы хорошо знаете, в каких сложных условиях. На протяжении 30 лет они построили, шесть оборонительных линий, укрепления. Природный рельеф этого региона был очень благоприятен для них. Мы освободили эти земли ценой жизни и крови, героизма наших отважных сынов. Наша молодежь, солдаты, офицеры шли на смерть. Каждый говорил: умрем, но не повернем назад. В таких сложных условиях мы одержали Победу. Поэтому Армении необходимо полностью осознать, что мы можем выполнить любую военную задачу, и никто не сможет остановить нас. Они должны знать, что железный кулак остается на месте»,- сказал Президент Ильхам Алиев.