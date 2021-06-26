Президент Ильхам Алиев: Первая Карабахская война была для нас большой трагедией, национальной трагедией

БАКУ/Trend/ - Конечно, Первая Карабахская война была для нас большой трагедией, национальной трагедией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце «Гюлистан» с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

«Одновременно это привело к большому гуманитарному бедствию, так как в то время население Азербайджана составляло восемь миллионов, из которых один миллион вынужден был жить в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Наша экономика, можно сказать, полностью была развалена, промышленный потенциал уничтожен, об экономическом развитии не было и речи. Это большое гуманитарное бедствие, конечно, поставило нашу страну на край пропасти.

В те дни азербайджанский народ, проявив мудрость, обратился к Гейдару Алиеву и пригласил его к власти. После его прихода к власти дела в Азербайджане пошли в позитивном направлении. В том числе были предприняты основательные шаги, проведены реформы в области армейского строительства, именно в те годы началось строительство регулярной армии»,- сказал глава государства.