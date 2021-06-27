ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района
БАКУ /Trend/ - 27 июня около 20:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Колагир Бердского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Гаралар Товузского района.
Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны, потерь и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.
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