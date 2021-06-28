Гражданка Азербайджана назначена региональным директором ЕБРР в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Айтен Рустамова назначена региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане, передает Trend в понедельник со ссылкой на ЕБРР.

Офис будет базироваться в Бишкеке, столице Кыргызстана, и Рустамова приступит к исполнению своих обязанностей первого сентября 2021 года.

«Я очень рада остаться в Центральной Азии, где работаю последние 4 года. Потребность в знаниях и ресурсах ЕБРР в странах, о которых я собираюсь рассказать, значительно возросла в условиях COVID-19. Я буду тесно сотрудничать с партнерами во всех странах, чтобы продвигать экологические, инклюзивные, цифровые и изменяющие жизнь проекты, которые помогут сделать экономику всех этих стран более устойчивой. Это работа, выполнения которой я действительно с нетерпением жду», - сказала она.

Гражданка Азербайджана Айтен Рустамова начала деятельность в ЕБРР в 2001 году и занимала различные банковские должности в бакинском офисе банка, прежде чем стать региональным главой ЕБРР в Таджикистане в 2017 году.

На посту регионального директора ЕБРР в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане Рустамова сменит Нила Маккейна, который возвращается в штаб-квартиру банка в Лондоне.