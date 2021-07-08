Каспийское экономическое сотрудничество на новом этапе

БАКУ /Trend/ - Накануне II Каспийского экономического форума (КЭФ), который пройдет 10-12 августа в Москве, актуализируются дискуссии по поводу перспектив торгово-экономического сотрудничества стран региона.

В настоящее время среди важных тем и направлений экономического взаимодействия стран региона остаются вопросы инвестиционного сотрудничества, создания совместных производств, развития транспортных коридоров и реализации энергетических проектов.

О том, как может развиваться экономическое сотрудничество в регионе, расскажут девятого июля (начало - в 12:00) в ходе второго онлайн-круглого стола, организованного мультимедийным пресс-центром Sputnik Азербайджан совместно с Политологическим центром "Север-Юг", АМИ Trend и аналитической экспертной сетью BakuNetwork:

- Эльшад Мамедов – профессор UNEC, который по совместительству является заместителем директора Русской школы экономики,

- Александр Караваев - научный сотрудник Института экономики РАН,

- Лидия Пархомчик - эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева,

- Гюльнара Мамедзаде - заместитель генерального директора АМИ Trend, руководитель аналитического центра BakuNetwork (ведущая).

Вопросы спикерам можно заранее отправлять на электронный адрес: [email protected]

Мероприятие будет транслироваться на странице Sputnik Азербайджан в Facebook.