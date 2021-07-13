Армения не прекращает экологический террор против Азербайджана - итальянские СМИ

БАКУ /Trend/ - В ряде итальянских СМИ опубликованы статьи об экологической катастрофе на реке Охчучай в результате загрязнения Арменией и немецкими компаниями токсичными отходами ее вод. Река протекает по территории освобожденного Зангиланского района Азербайджана и впадает в Араз.

Как сообщили во вторник Trend в посольстве Азербайджана в Италии, в статье журналиста Доменико Летиции "Экотеррор: Армения сознательно загрязняет реку Охчучай", опубликованной в интернет-газете Pesceinrete, говорится, что серьезный экологический ущерб, нанесенный Арменией трансграничной реке Охчучай, влияет на качество воды в реках Кавказа. Рыбаки, экологические активисты, гражданское общество и местные компании резко осуждают загрязнение реки токсичными отходами Зангезурского медно-молибденового завода, контрольный пакет акций которого принадлежит немецкой компании Cronimet, а также Капанским горнообогатительным комбинатом.

Автор материала отмечает, что 83-километровая река Охчучай протекает в основном по территории Сюникской области Армении и Зангиланского района Азербайджана, недавно освобожденного от армянской оккупации.

В статье говорится, что высокий уровень тяжелых металлов в воде реки, вызванный загрязнением, наносит ущерб местной фауне, создает проблемы для здоровья людей. А использование загрязненной воды приводит к желудочно-кишечным заболеваниям у местного населения.

"Помимо 30-летней оккупации азербайджанских территорий, Армения также разграбила природные ресурсы на оккупированных землях. Несмотря на освобождение азербайджанских территорий, экологический террор Армении продолжается. Международные организации, отдельные страны, НПО, специализирующиеся на охране окружающей среды, должны обозначить свою позицию в связи с экологической проблемой реки Охчучай, поскольку это удар не только по Азербайджану, но и по экологической безопасности региона и всего мира", - говорится в материале.

В статье Эмануэля Пьетробона "Охчучай - река ядовитых отходов", опубликованной во влиятельной газете il Giornale, подчеркивается, что в реку Охчучай протяженностью 83 километра Зангезурским медно-молибденовым заводом, контрольный пакет акций которого принадлежит немецкой компании Cronimet, а также Капанским горнообогатительным комбинатом сбрасываются токсичные отходы.

"Цифры, обнародованные и задокументированные правительством Азербайджана, которые привел Всемирный фонд дикой природы (WWF) в начале июля, ужасают: в реку ежедневно сбрасывается 2100 кубометров загрязненной воды, содержание никеля в ней превышает норму в семь раз, железа - в четыре раза, меди - в два раза, молибдена - в два раза", - говорится в статье.

В материале отмечается, что видео, опубликованное второго июля в Twitter помощником Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, наглядно иллюстрирует продолжающуюся экологическую катастрофу.

Поскольку Армения не ратифицировала Конвенцию по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер от 1992 года, с ней сложно вести конструктивный диалог о совместном использовании водных ресурсов и ответственности за экологические преступления, говорится в статье.

"Армянская сторона не возражала и не отрицала точность цифр, представленных Азербайджаном. Так, два года назад руководство Армении признало наличие серьезной проблемы загрязнения в Гаджаране из-за деятельности медно-молибденовых комплексов. Однако это признание армянских политических кругов было сделано не из-за официального Баку, а ввиду жалоб местных экологов.

Чрезвычайно важно найти окончательное решение вопроса, потому что вопрос Охчучая не является отдельной проблемой, сельское хозяйство и жизнь в Азербайджане зависят от состояния водных артерий в этом регионе", - подчеркивается в материале.

Со статьями можно ознакомиться по ссылкам:

https://www.pesceinrete.com/eco-terrore-larmenia-inquina-deliberatamente-il-fiume-okhchuchay/

https://it.insideover.com/ambiente/lokhchuchay-il-fiume-della-discordia-e-dei-rifiuti-tossici.html

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)