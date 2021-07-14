Состоялась промежуточная министерская конференция Движения неприсоединения (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Под председательством Азербайджана 13-14 июля 2021 года в видеоформате прошла промежуточная министерская конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему «Движение неприсоединения в центре многосторонних усилий в борьбе с глобальными вызовами».

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, основная цель проведения конференции заключалась в обсуждении прогресса, достигнутого членами Движения в борьбе с глобальными вызовами за период после Бакинского саммита, и дальнейших шагов, которые необходимо предпринять в этом направлении. В конференции, в которой на уровне министров иностранных дел были представлены 33 страны, также приняли участие высокопоставленные представители членов и стран-наблюдателей ДН.

В начале конференции было представлено выступление Президента Азербайджана, Председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева в видеоформате. Предоставив в видеообращении информацию об успешных инициативах, реализованных в ДН под председательством Азербайджана, глава государства отметил, что Азербайджан продолжит совместные усилия по укреплению солидарности в рамках Движения, усилению его позиции и авторитета на международной арене. Проинформировав стран-участниц ДН о 44-дневной Отечественной войне, которая завершилась освобождением азербайджанских территорий от армянской оккупации, и ее последствиях, глава государства подчеркнул, что славная победа Азербайджана является торжеством международного права, справедливости и ценностей Движения неприсоединения. Предоставив информацию о зверствах, совершенных Арменией на территории Азербайджана в период почти 30-летней оккупации, глава государства выразил признательность странам-участницам ДН за неизменную поддержку территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ нашей страны как во время оккупации, так и во время Отечественной войны.

После выступления Президента Ильхама Алиева был заслушан отчет председательства Азербайджана о проделанной работе за 21 месяц. Далее была вынесена на обсуждение и принята политическая декларация министерской конференции. В декларации, наряду с позицией стран-участниц по актуальным вопросам повестки дня ДН, был также отражен ряд вопросов, имеющих особое значение для нашей страны. Так, страны-участницы Движения посредством вышеупомянутой политической декларации заявляют, что высоко оценивают созыв по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной борьбе с пандемией коронавируса, выражают признательность Азербайджану за успешное председательство в ДН в такой сложный период, а также за готовность председательствовать в Движении на год дольше предусмотренного срока – до конца 2023 года. Кроме этого, в декларации приветствуется ряд успешных инициатив, реализованных по инициативе Президента Азербайджана в качестве председателя ДН, включая проведенный 4 мая 2020 года Саммит стран Контактной группы Движения неприсоединения, прошедшая 3-4 декабря специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с COVID-19, резолюция Совета ООН по правам человека от 22 марта 2021 года о справедливом и равном распределении вакцин. В декларации также приветствуется Международный симуляционный тренинг ДН, организованный впервые в истории Движения по инициативе Азербайджана. В декларации в соответствии с предложением азербайджанской стороны также отмечается важность постконфликтного восстановления, реконструкции и реинтеграции в государствах-членах ДН, в том числе важность эффективных действий по разминированию и международной поддержки этого процесса в государствах-членах ДН, которые больше всего подвержены загрязнению минами и другими неразорвавшимися боеприпасами. Принятой Политической декларацией Российской Федерации по ее запросу предоставлен статус наблюдателя в ДН, а также приветствуется инициатива правительства Уганды по проведению очередного Саммита Движения неприсоединения в конце 2023 года в Уганде.

Отметим, что после того, как Уганда, которая должна стать следующим председателем Движения, заявила, что сможет принять председательство в ДН на год позже, Азербайджан, срок трехлетнего председательства которого заканчивается в 2022 году, положительно ответил на обращение стран-членов Движения неприсоединения продолжить председательствовать в организации еще один год.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)