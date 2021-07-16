Глава Евросовета едет в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Глава Европейского совета Шарль Мишель 16-18 июля будет находиться с визитом в Азербайджане.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.
Он отметил, что Шарль Мишель проведет в Азербайджане ряд встреч и обсуждения по вопросу укрепления связей с ЕС.
Глава Евросовета 19 июля примет участие в Батумской международной конференции.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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