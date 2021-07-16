Глава Евросовета едет в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Глава Европейского совета Шарль Мишель 16-18 июля будет находиться с визитом в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

Он отметил, что Шарль Мишель проведет в Азербайджане ряд встреч и обсуждения по вопросу укрепления связей с ЕС.

Глава Евросовета 19 июля примет участие в Батумской международной конференции.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)