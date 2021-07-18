Президент Ильхам Алиев подарил квартиру народному артисту, сын которого стал шехидом
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил народному артисту, отцу шехида Али Нуру четырехкомнатную квартиру. Об этом сообщили Trend в пресс-службе Академического национального драматического театра.
Али Нур поблагодарил Президента Ильхама Алиева за внимание и заботу.
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