Путин: В ближайшее время Россия планирует направить в Азербайджан представительную делегацию

БАКУ/Trend/ - В ближайшее время Россия планирует направить в Азербайджан представительную делегацию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал Президент России Владимир Путин в ходе встречи с

Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 20 июля в Москве.

«У нас в следующем году большой праздник – 30-летие установления дипломатических отношений.Я благодарю за то, что Вы согласились приехать. Слава богу, отношения у нас восстанавливаются после коронавируса, имею в виду прежде всего экономику. В прошлом году было определённое падение, сейчас – уверенный рост, восстановление.

Россия занимает уверенно одно из лидирующих мест в сфере экономики, и активно работает у нас межправкомиссия, там много направлений сотрудничества.

В ближайшее время мы планируем направить к вам нашу представительную делегацию, которая будет заниматься этими вопросами уже в Баку, они встречаются регулярно, на разных площадках. Это будет смешанная группа по разным направлениям. Имеются в виду и промышленность, и транспорт, и инфраструктура, некоторые другие вопросы.

Мы сотрудничаем сейчас, и всё активнее, в борьбе с коронавирусом. По-моему, 100 тысяч уже поставлено [доз вакцины]»,- сказал Путин.