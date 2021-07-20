Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Сегодня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщает Trend, в международном аэропорту Внуково-2 Москвы Президента Ильхама Алиева встретили заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и другие официальные лица.

Началась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина.