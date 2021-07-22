Воевавший в Карабахе наемник выступил с последним словом на суде (версия 2)

(первая версия в 10:18)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям 22 июля продолжается судебный процесс по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, привлеченного ранее Арменией к боям в Карабахе, сообщает в четверг Trend.

На заседании под председательством судьи Самира Алиева обвиняемый выступил с последним словом.

Э.Дубаков виновным себя не признал.

Напомним, что прокурор потребовал для него наказания в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительном учреждении общего режима.

Суд удалился на совещание, после чего будет зачитан приговор.

Согласно обвинительному заключению, Эдуард Дубаков, незаконно посетив ранее оккупированные территории Азербайджана, участвовал в военных учениях в Кельбаджарском районе. С целью совершения провокации 14 января 2021 года он приехал из Турции в Баку, где был задержан в результате проведенной операции.

Отметим, что в отношении Э.Дубакова возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных формирований), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджанской Республики.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова, Редактор: Константин Шапиро)