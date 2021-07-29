Нас потрясло увиденное в Агдаме - глава Рабочей группы

БАКУ /Trend/ - Я бывала в Агдаме и до оккупации. Мы потрясены тем, что видим здесь сегодня.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала находящаяся с поездкой в Агдаме Фарах Алиева - заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента, руководитель Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

По ее словам, цель поездки в Агдам - ознакомиться с ситуацией на месте.

"В составе Рабочей группы есть ученые, специалисты, официальные лица. Как вам известно, после освобождения Агдама в нем побывал глава государства. У Агдама светлое будущее, прекрасная история и прошлое. И это прошлое должно жить в будущем Агдама. В соответствии с поручением главы государства начата работа в данном направлении. Сегодня мы должны ознакомиться с Агдамом и высказать свое мнение. Я была в Агдаме до оккупации, и мы потрясены тем, что видим здесь сегодня", - сказала Алиева.

Она подчеркнула, что азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего развеяла миф о "непобедимости" армян.

"Наш народ продемонстрирует свою несокрушимую волю во время восстановления Агдама", - отметила Алиева.

Глава рабочей группы добавила, что армяне не оставили в Агдаме ни одного целого здания.

"Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить исторические памятники в первоначальном виде. Здесь наши солдаты пролили свою кровь, отдали жизни и вернули эти земли. И мы должны сохранить нашу историческую память", - подчеркнула Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)