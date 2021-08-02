На освобожденных территориях Азербайджана я увидел поселения, стертые с лица земли в течение 30 лет – французский депутат (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана я увидел поселения, стертые с лица земли в течение 30 лет.

Об этом в интервью Trend и французской онлайн газете lagazetteaz.fr сказал находящийся с визитом в Азербайджане депутат Национальной ассамблеи Франции Жан-Люк Рейцер.

По его словам, цель его визита в Азербайджан – разобраться в сути проблемы, изучить историю армяно-азербайджанского конфликта и события, за которыми из Франции наблюдали с большого расстояния.

«Я думаю, важно увидеть своими глазами то, что так скудно освещается во Франции журналистами, СМИ и политиками, которым не все известно. Моя цель, как политического деятеля, заключается в изучении источников информации, чтобы узнать окончательную версию Азербайджана. Затем необходимо будет посетить и Армению, чтобы воссоздать полную картину произошедшего. Я очень рад, что получил возможность дойти до источника информации», – сказал Рейцер.

Французский депутат рассказал, что до того, как стать депутатом, он работал журналистом.

«Я депутат Национальной ассамблеи Франции всего четыре года, до этого тридцать лет проработал журналистом. В течение десяти лет я освещал конфликты и гражданские войны в Уганде, Либерии, Шри-Ланке и других странах. Я видел много разрушенных городов и заброшенных домов. А здесь [на освобожденных территориях Азербайджана] я увидел поселения, которые в течение тридцати лет были стерты с лица земли. Это больше не место обитания людей или других живых существ. Впечатлили меня не только разрушения, но и сравненные с землей надгробия и кладбища. Потому что в сознаниях 700 тысяч вынужденных переселенцев постоянно оживают их предки, похороненные на этих землях. По сути, это проблема всех вынужденных переселенцев и беженцев. В лагерях беженцев во время многих вооруженных конфликтов я работал с Medecins sans Forntères, очень крупной гуманитарной организацией. Это международная проблема. Я считаю, что вынужденные переселенцы никогда не смогут преодолеть проблемы войны, пока не будет достигнут мир.

Следует также упомянуть, что вынужденные переселенцы и беженцы в Азербайджане представлены даже в дипломатической сфере. Азербайджан – страна, которая делает все для своих вынужденных переселенцев и беженцев. А у нас [во Франции] не так. В Азербайджане проводится политика, в результате которой вынужденные переселенцы и беженцы становятся депутатами, инженерами, теми, кто возвышает страну. Я действительно восхищен этим. Люди из этой категории в Азербайджане не остаются в стороне, им помогают, и в конечном итоге эти люди становятся будущим страны. Считаю, что это замечательно, и это одна из тех проблем, над которыми я собираюсь работать во Франции. Потому что во Франции к иностранцам не относятся так, как здесь», – сказал Рейцер.

Говоря о перспективах французско-азербайджанских межпарламентских отношений, депутат отметил, что чем больше сложностей, тем интереснее: «В настоящее время между Францией и Азербайджаном существуют дипломатические трудности, но в чем проблема? Нам нужно больше дискуссий, больше межкультурных мероприятий и, таким образом, мы сможем лучше узнать друг друга. По моему мнению, в данном контексте важнейшая роль членов парламента заключается в просвещении. После возвращения во Францию ​​я отправлю предложения компаниям в городе, который я представляю, и приглашу их установить контакты с Министерством экономики Азербайджана. Мы должны расширять эти связи, и это одна из основных целей нашего нынешнего визита. Я не хочу комментировать продолжавшийся долгие годы конфликт, но хочу подчеркнуть, что наши двусторонние отношения необходимо и дальше укреплять и расширять».

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)