Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу Швейцарии (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:39)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил Президенту Швейцарии Ги Пармелену поздравительное письмо.
Как передает Trend, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны.
Верю, что мы и впредь будем продолжать усилия на пути дальнейшего расширения азербайджано-швейцарских связей, развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Швейцарской Конфедерации - постоянного процветания".
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Узбекистан и Глобальный институт "зеленого" роста обсудили возможность внедрения технологий "зеленой" экономики
Названа дата заседания дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса по вопросу депутата Эльданиза Салимова
На совместном заседании Рабочих групп Межведомственного центра в Гадруте обсуждены проделанные и предстоящие работы в Карабахе (ФОТО)
Азербайджан проводит масштабные восстановительные работы в Карабахе - экс-депутат парламента Израиля
Распространенная Арменией информация об обстреле со стороны частей азербайджанской армии является необоснованной - минобороны
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра
В Генпрокуратуру переданы материалы в связи с экологическим ущербом Зангиланскому и Джебраильскому районам
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе
Восьмое чувство и восемь нот Джамала Гурбанова: Особое видение окружающего мира и отражение духовной сущности (ВИДЕО, ФОТО)
Товарооборот между Азербайджаном и Россией меньше подвержен влиянию мировых цен на энергоносители - минпромторг РФ