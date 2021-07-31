Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу Швейцарии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил Президенту Швейцарии Ги Пармелену поздравительное письмо.

Как передает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны.

Верю, что мы и впредь будем продолжать усилия на пути дальнейшего расширения азербайджано-швейцарских связей, развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Швейцарской Конфедерации - постоянного процветания".