Антиазербайджанские поправки в Конгрессе США – результат деятельности армянского лобби – американский эксперт

БАКУ /Trend/ - Антиазербайджанские поправки в Конгрессе США – результат деятельности армянского лобби.

Об этом сказала Trend в воскресенье американский аналитик Ирина Цукерман, комментируя поправку проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне, принятую Палатой представителей США.

По ее словам, здесь есть два фактора: «Во-первых, это результат деятельности армянских лоббистов, которые продолжали свои усилия, включая пропаганду несуществующего "геноцида" во время Второй карабахской войны. Не все члены Конгресса осознают, что произошло на самом деле; эффективное лоббирование с определенными группами в Конгрессе может подтолкнуть занять эту позицию даже людей, которые ранее не были против Азербайджана».

Как бы то ни было, отметила Цукерман, одних обсуждений на высоком уровне с администрацией Байдена недостаточно для того, чтобы гарантировать соблюдение интересов Азербайджана на всех уровнях.

«Баку должен эффективно противостоять армянской пропаганде и инвестировать в построение отношений с членами правительства США на всех уровнях, чтобы показать, почему непрерывная военная помощь Азербайджану отвечает интересам США», – сказала эксперт.