Четвертая группа пожарно-спасательных подразделений МЧС Азербайджана отправится в Турцию

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева четвертая группа пожарно-спасательных подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям вечером шестого августа отправится в братскую Турецкую Республику для тушения и предотвращения распространения лесных пожаров.

Об этом сообщили в пятницу Trend в МЧС Азербайджана.

В состав группы входят 200 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)