Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении
БАКУ /Trend/ - 7 августа с 14:20 подразделения вооруженных сил Армении начали обстрел позиций азербайджанской армии в направлении Араздейен-Садарак Нахчыванской АР на армяно-азербайджанской государственной границе.
Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны Азербайджана, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
Ответным огнем обстрел был подавлен. Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанских войск.
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