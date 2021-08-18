ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии
БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении с 21:55 17 августа до 01:00 18-го с позиций в населенных пунктах Басаркечар и Шишгая Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Истису Кельбаджарского и Галакенд Гедабейского районов, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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