Настало время изменить составы окружных избиркомов – зампред ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Настало время изменить составы окружных избирательных комиссий (ОИК)

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал зампред ЦИК, представитель правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Ровзат Гасымов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, представители ПЕА провели большую работу. Зампред ЦИК отметил, что самым важным вопросом во время проведения выборов является профессионализм членов: «Этот вопрос всегда в центре внимания. Шесть представителей ПЕА, которая представляет большинство в Милли Меджлисе, подписали представление с информацией о 375 кандидатах».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)