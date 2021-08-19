Настало время изменить составы окружных избиркомов – зампред ЦИК Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Настало время изменить составы окружных избирательных комиссий (ОИК)
Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал зампред ЦИК, представитель правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Ровзат Гасымов, сообщает в четверг Trend.
По его словам, представители ПЕА провели большую работу. Зампред ЦИК отметил, что самым важным вопросом во время проведения выборов является профессионализм членов: «Этот вопрос всегда в центре внимания. Шесть представителей ПЕА, которая представляет большинство в Милли Меджлисе, подписали представление с информацией о 375 кандидатах».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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