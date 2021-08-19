В Азербайджане утверждены кандидатуры в члены окружных избиркомов от представителей беспартийных депутатов

БАКУ /Trend/ - Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, представляющие беспартийных депутатов Милли Меджлиса (парламент), выдвинули 375 кандидатур в члены окружных избирательных комиссий (ОИК).

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на заседании ЦИК ее секретарь Арифа Мухтарова.

По ее словам, кандидатуры были утверждены путем голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)