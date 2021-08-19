В Азербайджане утверждены кандидатуры в члены окружных избиркомов от представителей беспартийных депутатов

Политика 19 августа 2021 16:57 (UTC+04:00)
В Азербайджане утверждены кандидатуры в члены окружных избиркомов от представителей беспартийных депутатов

БАКУ /Trend/ - Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, представляющие беспартийных депутатов Милли Меджлиса (парламент), выдвинули 375 кандидатур в члены окружных избирательных комиссий (ОИК).

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на заседании ЦИК ее секретарь Арифа Мухтарова.

По ее словам, кандидатуры были утверждены путем голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджанская певица в гостях у Андрея Малахова (ФОТО)
Азербайджанская певица в гостях у Андрея Малахова (ФОТО)
Азербайджанский актер принял участие в съезде Евразийской театральной ассоциации
Азербайджанский актер принял участие в съезде Евразийской театральной ассоциации
Госфильмофонд Азербайджана восстановил документальную ленту о Фархаде Бадалбейли
Госфильмофонд Азербайджана восстановил документальную ленту о Фархаде Бадалбейли
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Директор Центрального банка крови в Баку о том, кто может сдавать кровь Общество 17:12
Среди скончавшихся от COVID-19 вакцинированных не было - TƏBİB Общество 17:10
Планирующие беременность обязательно должны пройти вакцинацию от COVID-19 Общество 17:09
Азербайджанская певица в гостях у Андрея Малахова (ФОТО) Звёздный мир 17:02
В Азербайджане утверждены кандидатуры в члены окружных избиркомов от представителей беспартийных депутатов Политика 16:57
Настало время изменить составы окружных избиркомов – зампред ЦИК Азербайджана Политика 16:53
Металлургической промышленностью Азербайджана произведено продукции более чем на 500 млн манатов Бизнес 16:50
Грузия увеличила экспорт автомобилей в Азербайджан Бизнес 16:49
Мы выстроим свою деятельность на самом высоком уровне – глава ЦИК Азербайджана Политика 16:43
Составы 125 окружных избирательных комиссий Азербайджана будут переформированы – ЦИК Политика 16:41
Казахстанская транспортно-экспедиторская компания организовала перевозку более 200 международных поездов Транспорт 16:35
В I полугодии 2021 года Азербайджан увеличил добычу товарного газа Энергетика 16:33
Грузия сократила импорт азербайджанского газа Энергетика 16:24
Азербайджанский актер принял участие в съезде Евразийской театральной ассоциации Культура 16:24
В Азербайджане увеличилось производство сельхозпродукции Бизнес 16:15
В Узбекистане за первое полугодие было произведено свыше 1,5 млн. тонн картофеля Узбекистан 16:14
Туркменский завод наладил выпуск необходимых компонентов для строительства панельных домов Строительство 16:07
Вырос внутренний экспорт Грузии Бизнес 15:49
AccessBank объявляет 2%-ую скидку на микро- и агро- кредиты! Экономика 15:35
В Грузии зафиксированы случаи повторного инфицирования COVID-19 Грузия 15:30
Казахстан и ОАЭ обсудили новые направления двусторонних торгово-экономических отношений Казахстан 15:23
Туркменистан и Таджикистан станут самыми быстрорастущими рынками мобильного интернета – GSMA ИКТ 15:23
Экономическая политика Азербайджана определена в границах обеспечения устойчивого развития Экономика 15:21
За сутки от коронавируса в Грузии скончались 58 пациентов Грузия 15:20
Южная Корея окажет содействие в реализации малых проектов предпринимателями Ферганской области Узбекистана Узбекистан 15:10
Грузия увеличила импорт нефти из Азербайджана Экономика 15:03
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном вырос за год Бизнес 15:01
В Иране число умерших от коронавируса превысило 100 тыс. Общество 14:44
В Азербайджане более 60% работников школ прошли вакцинацию от COVID-19 Общество 14:40
Азербайджан увеличил производство табачной и алкогольной продукции Бизнес 14:20
В Баку достигнуто большое развитие - председатель Национального собрания Республики Корея Политика 14:11
Государственный коммерческий банк в Туркменистане привлечет услуги по техобслуживанию Тендеры 14:10
Президент Ильхам Алиев: Мы пригласили корейские компании к участию в проектах, которые будут реализованы на освобожденных землях Политика 14:08
Внешнеторговый оборот Грузии вырос за год более чем на 20% Бизнес 14:06
В Костанайской области Казахстана строится первая ветровая электростанция Энергетика 13:58
Узбекское министерство объявило тендер на монтаж солнечных фотоэлектрических станций Тендеры 13:41
Число результативных кибератак в сегменте AzNET выросло более чем вдвое ИКТ 13:39
В Узбекистане объем производства промышленной продукции предприятий СЭЗ увеличился в 1,5 раза Узбекистан 13:36
IRENA обнародовала оценку суммарной установленной мощности ВИЭ в Азербайджане Энергетика 13:35
Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла Общество 13:26
Кибербезопасность стала самой актуальной проблемой в мире, в том числе и в Азербайджане - минсвязи ИКТ 13:17
Туркменские предприниматели работают над ростом производства продовольствия Бизнес 13:15
Узбекистан экспортировал в Азербайджан легковые автомобили более чем на $480 тыс. Транспорт 13:11
Кредитование посредством аккредитивов в Азербайджане сократилось втрое Финансы 13:07
Госфильмофонд Азербайджана восстановил документальную ленту о Фархаде Бадалбейли Культура 13:05
Фонд развития предпринимательства Азербайджана усовершенствует электронную кредитную платформу Бизнес 12:56
Азербайджан и Латвия намерены расширить сотрудничество в сфере почтово-финансовых услуг ИКТ 12:43
Спрос банков Азербайджана на валюту вырос более чем на треть Финансы 12:37
В Азербайджане больше всего зараженных коронавирусом выявлено в Баку Общество 12:35
В Азербайджане первую дозу вакцины от COVID-19 получило более 30% населения Общество 12:28
Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана проводят тактико-специальные занятия (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:23
Провокация со стороны армянской армии налицо – российский миротворец Политика 12:22
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национального собрания Республики Корея (ФОТО) Политика 12:04
В Джалилабаде усилены контрольно-профилактические меры для предотвращения распространения COVİD-19 (ФОТО) Общество 11:58
Азербайджанский экспорт в Италию вырос почти наполовину Бизнес 11:53
Завершился архитектурный конкурс «Обновленный облик древнего Карабаха» (ФОТО) Общество 11:49
В Грузии производитель сыра расширяет производство Бизнес 11:31
В Узбекистане выявлено еще 844 случая заражения коронавирусом Узбекистан 11:26
Казахстан внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане - МИД Казахстан 11:25
Азербайджан с начала года увеличил поставки плодоовощной продукции в Россию Экономика 11:23
В Таджикистане собрано свыше 630 тыс. тонн пшеницы Таджикистан 11:20
Граждане Ирана активно приобретают недвижимость в Турции Турция 11:18
В Азербайджане в разы выросло кредитование юрлиц в сфере недвижимости Финансы 11:11
Назван срок сдачи в эксплуатацию наземной станции бакинского метро Общество 11:06
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 11:00
Туркменистан предоставил свое воздушное пространство для эвакуации иностранных граждан из Афганистана Туркменистан 10:59
Джахангир Аскеров: «AZANS – гарант безопасности воздушного движения» (ФОТО/ВИДЕО) Транспорт 10:56
Стабильная экономика Азербайджана привлекает крупнейших мировых инвесторов в сферу ВИЭ Энергетика 10:40
Последняя группа пожарных МЧС Азербайджана вернулась из Турции на родину (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:36
АБР выделил кредит азербайджанскому производителю продуктов питания Финансы 10:19
В Баку прошел аукцион: как азербайджанские фотографы помогают утилизировать старые батарейки (ФОТО) Культура 10:12
Туркменский госконцерн закупит химпродукцию Тендеры 10:05
В Азербайджане назван рост в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром Энергетика 10:02
Большая скидка на карты ABB Miles! Экономика 09:57
В Азербайджане производство машин и оборудования сократилось за год Транспорт 09:48
Узбекистан опроверг запуск рейсов украинской авиакомпанией в Самарканд Транспорт 09:46
В Казахстане наблюдается ухудшение ситуации со спросом на готовую продукцию во всех отраслях Казахстан 09:34
Михаил Гусман об Эндрю Куомо – губернаторе штата Нью-Йорк в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО) США 09:32
Южнокорейские организации безвозмездно поставят КНДР 535 тыс. тонн риса Другие страны 08:55
За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцинацию прошли 21 тыс. 91 человек Кыргызстан 08:41
Глава агентства Казинформ назначен вице-министром информации и общественного развития РК Казахстан 08:23
В Азербайджане стремительно развивается применение цифровых облачных услуг - минсвязи ИКТ 08:15
Свыше 7,3 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане Казахстан 08:05
Названы данные по внешнеторговому товарообороту Грузии за январь-июль Бизнес 08:00
Вашингтон разрешил авиаперевозчикам США эвакуировать людей из Кабула США 07:51
Число зараженных дельта-штаммом в Новой Зеландии выросло в три раза за сутки Другие страны 07:35
В США не выявили пользы переливания плазмы ковид-больным в группе риска на раннем этапе США 07:14
В Бразилии сообщили, что аукцион на частоты 5G пройдет не позднее октября ИКТ 06:53
Kанадский суд назначит дату решения об экстрадиции финдиректора Huawei 21 октября Другие страны 06:31
Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 2 189 Другие страны 06:10
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 210 млн В мире 05:49
В США сенаторы призвали проверить маркетинговые приемы Tesla США 05:24
Великобритания удвоит объемы гуманитарной помощи Афганистану Финансы 04:56
ВОЗ призвала не вводить третью дозу вакцины, пока жителей бедных стран не привьют хотя бы одной В мире 04:33
Комбинация вакцин "Спутник Лайт" и AstraZeneca показала мощный иммунный ответ Россия 04:09
Лондон изучит вопрос о создании контактной группы по Афганистану Европа 03:45
В МВФ заявили, что талибы не смогут получить доступ к выделяемым фондом ресурсам Финансы 03:17
В Иране увеличивается число тепличных проектов Экономика 02:54
Гани заявил, что покинул Афганистан не по своей воле и не увозил с собой деньги Другие страны 02:29
На севере Марокко взяли под контроль крупный лесной пожар Другие страны 02:05
Все новости