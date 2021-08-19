В Азербайджане утверждены кандидатуры в члены окружных избиркомов от представителей беспартийных депутатов
Политика 19 августа 2021 16:57 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, представляющие беспартийных депутатов Милли Меджлиса (парламент), выдвинули 375 кандидатур в члены окружных избирательных комиссий (ОИК).
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на заседании ЦИК ее секретарь Арифа Мухтарова.
По ее словам, кандидатуры были утверждены путем голосования.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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