В рамках конкурса «Кубок моря» военные моряки Азербайджана находятся в Иране

БАКУ /Trend/ - Военнослужащих ВМС Азербайджана - участников конкурса «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр-2021 встретили в иранском городе Энзели, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

В церемонии встречи приняли участие делегация военно-морских сил Ирана и представители СМИ.

После того как прозвучали государственные гимны двух стран, глава иранской делегации, капитан первого ранга Мохаммед Векили поприветствовал военных моряков Азербайджана.

Руководитель азербайджанской делегации, капитан первого ранга Габиб Халилов выразил признательность иранскому коллеге за торжественную церемонию встречи и оказанное внимание.

В заключение были даны ответы на вопросы, интересующие представителей медиа.

Отмети, что Азербайджан на конкурсе представят сторожевые корабли G-122 и G-124. Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в соревнованиях «Танковый биатлон» (Россия), «Мастера артиллерийского огня» (Казахстан), «Кубок моря» (Иран) и «Армия культуры» (Россия), которые состоятся в рамках Армейских международных игр-2021, стартующих 22 августа.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)