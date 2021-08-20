Генсек НАТО поблагодарил Азербайджан за обеспечение безопасности аэропорта Кабула

БАКУ/Trend/- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Азербайджан за жизненно важную роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула в Афганистане, передает в пятницу Trend со ссылкой на сайт НАТО.

«Представители НАТО круглосуточно работали в международном аэропорту Кабула, что позволило тысячам людей покинуть страну. Я также благодарю вооруженные силы союзников по НАТО, в частности Турции, США и Великобритании, а также нашего партнера – Азербайджана, за их жизненно важную роль в обеспечении безопасности аэропорта», – сказал Столтенберг на пресс-конференции после внеочередной встречи министров иностранных дел стран НАТО.