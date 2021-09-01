Военнослужащие ВМС Азербайджана победили в эпизоде конкурса "Кубок моря" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие ВМС Азербайджана победили в эпизоде "Артиллерийские стрельбы по морской цели" конкурса "Кубок моря", сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в иранском городе Энзели продолжается международный конкурс "Кубок моря".

Участники конкурса выполнили задания по эпизоду "Артиллерийские стрельбы по морской цели" этапа соревнований по артиллерийским стрельбам.

По условиям этого эпизода были выполнены боевые стрельбы из артиллерийских установок на расстоянии 3000 метров, за выполнением задания наблюдала судейская комиссия. Для уничтожения цели экипажам артиллерийских установок были выданы 40 снарядов. Во время выполнения задания использовался специально установленный в виде морской цели корабельный щит.

Согласно результатам, азербайджанские моряки заняли первое место с 40 баллами, иранская команда - второе место с 36 баллами. Представители России заняли третье место (20 баллов), команда Казахстана - четвертое место с 18 баллами.

В конкурсе "Кубок моря" участвуют сторожевые корабли "G122" и "G124" ВМС Азербайджана и 66 военнослужащих.

(Перевод: Кямаля Сеидова)