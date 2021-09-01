Военнослужащие ВМС Азербайджана победили в эпизоде конкурса "Кубок моря" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 1 сентября 2021 16:01 (UTC+04:00)
Военнослужащие ВМС Азербайджана победили в эпизоде конкурса "Кубок моря" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие ВМС Азербайджана победили в эпизоде "Артиллерийские стрельбы по морской цели" конкурса "Кубок моря", сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в иранском городе Энзели продолжается международный конкурс "Кубок моря".

Участники конкурса выполнили задания по эпизоду "Артиллерийские стрельбы по морской цели" этапа соревнований по артиллерийским стрельбам.

По условиям этого эпизода были выполнены боевые стрельбы из артиллерийских установок на расстоянии 3000 метров, за выполнением задания наблюдала судейская комиссия. Для уничтожения цели экипажам артиллерийских установок были выданы 40 снарядов. Во время выполнения задания использовался специально установленный в виде морской цели корабельный щит.

Согласно результатам, азербайджанские моряки заняли первое место с 40 баллами, иранская команда - второе место с 36 баллами. Представители России заняли третье место (20 баллов), команда Казахстана - четвертое место с 18 баллами.

В конкурсе "Кубок моря" участвуют сторожевые корабли "G122" и "G124" ВМС Азербайджана и 66 военнослужащих.

(Перевод: Кямаля Сеидова)

Военнослужащие ВМС Азербайджана победили в эпизоде конкурса "Кубок моря" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Военнослужащие ВМС Азербайджана победили в эпизоде конкурса "Кубок моря" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Военнослужащие ВМС Азербайджана победили в эпизоде конкурса "Кубок моря" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Военнослужащие ВМС Азербайджана победили в эпизоде конкурса "Кубок моря" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Военнослужащие ВМС Азербайджана победили в эпизоде конкурса "Кубок моря" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Военнослужащие ВМС Азербайджана победили в эпизоде конкурса "Кубок моря" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
ООН выразила готовность к сотрудничеству с новым правительством Ирана
ООН выразила готовность к сотрудничеству с новым правительством Ирана
Иран готов принять встречу соседей Афганистана в Тегеране
Иран готов принять встречу соседей Афганистана в Тегеране
Главы МИД Ирана и РФ обсудили ситуацию в Афганистане на фоне информации о взрыве в Кабуле
Главы МИД Ирана и РФ обсудили ситуацию в Афганистане на фоне информации о взрыве в Кабуле
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
ОПЕК + не должна прекращать наращивание добычи нефти – французский эксперт Энергетика 16:03
Военнослужащие ВМС Азербайджана победили в эпизоде конкурса "Кубок моря" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:01
Центральный банк Азербайджана расширяет меры по повышению числа безналичных платежей Экономика 15:56
В ООН заявили, что более 4 млрд людей в мире не имеют социальной защиты США 15:54
Пакистан получил очередную партию "Спутника V" Другие страны 15:49
ОПЕК + должна бороться с неопределенностью, не подрывая при этом свои рыночные позиции – голландский эксперт Энергетика 15:48
Число жертв урагана "Ида" в США выросло до шести США 15:47
Чистая прибыль SOFAZ в прошлом году выросла почти на четверть Финансы 15:46
Масштаб разрушений на освобожденных территориях Азербайджана действительно шокирует – венгерский журналист Политика 15:41
Поступления в госбюджет Азербайджана по линии ГТК превысили прогноз более чем на 112% Экономика 15:34
Порты Турции перевалили более 3 миллионов тонн грузов из Франции Турция 15:32
Обязательства банков Азербайджана увеличились за год Финансы 15:19
В Азербайджане при посещении объектов общепита на открытом воздухе COVID-паспорт не требуется Общество 15:19
Глава ЕП заявил, что страны ЕС отказались массово принимать беженцев из Афганистана Европа 15:08
Шуша - душа Карабаха – узбекский журналист Политика 15:06
В Баку сохранится жаркая погода Общество 15:05
Приближение сезона гриппа может повлиять на эпидемиологическую ситуацию – Ханде Харманджи Общество 14:57
Вели Исрафилов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх-2020 в Токио (ФОТО/ВИДЕО) Спорт 14:54
Компания AS Group Investment накануне годовщины Отечественной Войны подарила 3-х комнатную квартиру семье шехида (ФОТО) Общество 14:52
Совокупные активы азербайджанских банков выросли Финансы 14:52
Туркменистан и ОАЭ обсудили двусторонние отношения в ряде сфер Туркменистан 14:48
В Азербайджане стартовал прием заявок для получения субсидий на посев в 2022 году Экономика 14:43
Турция увеличила товарооборот с Туркменистаном более чем на $50 млн Турция 14:35
Азербайджанская платежная система планирует внедрить услуги банковских и небанковских организаций Экономика 14:28
ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают Азербайджан открыть школы Общество 14:25
МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху Политика 14:13
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 1 сентября Узбекистан 14:09
Посольство США поблагодарило азербайджанских миротворцев, служивших в Афганистане Политика 14:07
Порты Турции перевалили более 400 тысяч тонн грузов из Индонезии Турция 14:01
Азербайджан экспортировал в Турцию более 522 млн кубометров газа Энергетика 13:57
Туркменистан разработает новый вариант Национального плана действий по борьбе с опустыниванием Туркменистан 13:54
Турция намерена создать в Узбекистане технопарк Турция 13:48
МВД Азербайджана о маркетах, где требуется COVID-паспорт Общество 13:44
Порты Турции перевалили более одного миллиона тонн грузов из Грузии Турция 13:41
НПЗ STAR увеличил импорт нефти Энергетика 13:36
МВД Азербайджана о мерах в отношении граждан, посетивших объекты без COVİD-паспорта Общество 13:31
ЕС может заплатить Узбекистану, чтобы не допустить притока мигрантов из Афганистана Узбекистан 13:30
Предприятие резидента Сумгайытского химпромпарка будет введено в эксплуатацию к концу года Бизнес 13:25
Раскрыт объем активов микрофинансового сектора Грузии Финансы 13:19
Порты Турции перевалили более 2 миллионов тонн грузов из Индии Турция 13:12
Экспорт в Россию овощей и фруктов с повышенным содержанием пестицидов станет невозможен – АПБ Азербайджана Экономика 13:08
Турция увеличила экспорт в страны ОИС Турция 12:56
Израиль вводит послабления для жителей Газы Израиль 12:52
В Азербайджане продолжается работа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов войны Общество 12:52
В России за сутки коронавирусом заразились 18 368 человек Россия 12:49
Премьер Чехии призвал расширить Шенгенскую зону на Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию Европа 12:48
Проект закона «О платежных услугах и системах» представлен на рассмотрение в Кабмин Азербайджана – ЦБ Финансы 12:43
Вагиф Даргяхлы назначен на новую должность в Минобороны Азербайджана Общество 12:37
Azercell разработал специальный алфавит, отражающий творчество великого Низами ИКТ 12:33
В Грузии выявлено более 3,8 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 12:33
Пакистан расширяет связи с Азербайджаном и Турцией в рамках международных грузоперевозок Транспорт 12:30
Акции большинства узбекских банков и компаний увеличились Финансы 12:22
На обязательное non-life страхование в Азербайджане приходится порядка четверти всех страховых сборов Финансы 12:22
Джон Траволта планирует посетить юбилей супруги народного артиста Азербайджана (ФОТО) Культура 12:19
СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета находятся в поездке в Шуше (ФОТО) Политика 12:16
В Грузии вступил в силу ряд льгот по ипотечным кредитам Бизнес 12:10
Азербайджан изменил правила импорта из 23 стран (ФОТО) Экономика 12:06
Экспорт продукции азербайджанских предпринимателей в Россию будет упрощен Экономика 11:59
ЗАО AzerGold увеличило экспорт продукции более чем на 43% Экономика 11:56
Отменен запланированный арабо-израильский саммит Израиль 11:48
Туркменистан и Афганистан нацелены на увеличение грузопотока через КПП Туркменистан 11:46
SOCAR AQŞ заинтересован в инвестировании в разные виды добывающей деятельности в Украине Энергетика 11:41
Барадар и Якуб назначены министрами иностранных дел и обороны Афганистана Другие страны 11:37
В ООН заявили о гибели более 2 млн человек за 50 лет из-за опасных климатических явлений США 11:35
Azer Turk Bank в очередной раз снизил процентные ставки по кредитам Экономика 11:16
ИКГФ Азербайджана направит 92 тыс. манатов на аудит финотчетности за 2021-23 гг. Финансы 11:13
Агентство S&P Global отметило сильные стороны экономики Грузии Бизнес 11:11
Газ в Европе торгуется на отметке выше $625 за 1 тыс. кубометров Европа 11:08
Нерезиденты цифрового торгового хаба Азербайджана могут создать на платформе свои компании Экономика 11:04
В Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения Казахстан 10:56
Дает ли справка о противопоказаниях те же права, что и ковид-паспорт или сертификат иммунитета? Общество 10:56
Стоимость азербайджанской нефти превысила $72 за баррель Энергетика 10:52
Казахстано-китайская нефтедобывающая компания закупит запчасти к насосам Тендеры 10:41
В трех провинциях Афганистана идут бои между силами сопротивления и талибами Другие страны 10:40
Еще три участника Отечественной войны Азербайджана отправлены на лечение в Турцию (ФОТО) Общество 10:38
Минсельхоз Кыргызстана планирует продлить освобождение от уплаты НДС при ввозе сахара и масла Кыргызстан 10:33
В Грузии наблюдается быстрый процесс экономического восстановления Бизнес 10:33
В районе взрывов на складах воинской части в Казахстане объявили режим ЧС Казахстан 10:29
Азербайджан одержал победу, и сейчас не существует никакой Минской группы ОБСЕ – российский политолог Политика 10:24
«Туркменгаз» объявил международный тендер на ремонт силовых турбин Тендеры 10:11
Любой способ монетизации газовых ресурсов Туркменистана будет иметь положительное влияние - Оксфордский институт Энергетика 10:06
Стоимость нефти растет перед заседанием ОПЕК+ Энергетика 09:58
В экономике Казахстана возникла избыточная денежная масса Казахстан 09:58
Экспорт Азербайджана в июле превысил $2 млрд Бизнес 09:58
В Казахстане поручено увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза Казахстан 09:56
Xiaomi зарегистрировала дочернюю компанию по производству электромобилей Другие страны 09:56
Экспорт продукции госкомпании SOCAR Polymer вырос почти на $50 млн Энергетика 09:55
В Москве проходит полуфинал конкурса «Танковый биатлон» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:46
Созидательные работы в Шуше подтверждают, что Азербайджан – истинный хозяин этих земель – депутат Политика 09:43
ВВП Узбекистана вырастет в 2021 году; в основном сфера услуг Бизнес 09:41
В США после падения вертолета ВМС начался поиск пяти военнослужащих США 09:31
Ситуация в Армении из-за эпидемии Covid-19 ухудшается Армения 08:55
В Казахстане стартовала всеобщая перепись населения Казахстан 08:53
Фондовые индексы США закрыли торги снижением Финансы 08:41
В Китае вступил в силу новый закон о защите данных Другие страны 08:17
78-й Венецианский кинофестиваль продлится до 11 сентября Культура 07:55
В Азербайджане вступил в силу ряд ограничений в рамках карантинных мер - Список Общество 07:54
Названы данные по грузинскому импорту из Китая Бизнес 07:34
США гордятся дружбой с Казахстаном - Байден Казахстан 07:34
Рынки акций Европы завершили последние торги лета в минусе Финансы 07:19
Все новости