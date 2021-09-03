Состоялось очередное заседание ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Третьего сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана провела очередное заседание, сообщает в пятницу Trend.

Как отметил на заседании председатель ЦИК Мазахир Панахов, окружные и участковые избиркомы должны формироваться в соответствии с требованиями законодательства.

Он также отметил, что все избиркомы должны работать в соответствии с принципом прозрачности.

По его словам, порой в связи с негативными явлениями окружная или участковая избирательная комиссия распускается.

"Поэтому при формировании избиркомов необходимо сделать так, чтобы подобные случаи не повторялись в дальнейшем", - сказал Панахов.

Он также сообщил, что председатели и члены избиркомов будут проходить проверку.

По его словам, главы избиркомов должны быть такими руководителями, чтобы в будущем не было нежелательных инцидентов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)