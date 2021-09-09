В Лачинском районе продолжаются азербайджано-турецкие учения (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в Лачинском районе продолжаются совместные тактические учения двух стран с боевыми стрельбами, сообщает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

В очередной день учений группы специального назначения выполнили задачи по ведению разведки на местности со сложным рельефом, организации засад на связующих дорогах, обнаружению и уничтожению диверсионных групп, а также скрытному приближению к условному противнику путем преодоления различных препятствий.

Спецназовцы высокопрофессионально выполнили поставленные задачи.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)