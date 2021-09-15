Международная миссия по расследованию фактов посетит освобожденные азербайджанские территории - омбудсмен

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане по нашему приглашению находится с целью расследования фактов очередная международная делегация.

Об этом сказала журналистам омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, сообщает в среду Trend.

«Сегодня в Баку находятся президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), омбудсмен Турции Шараф Малкоч и представитель генсека Ассоциации омбудсменов ОИС, представитель омбудсмена Пакистана. В рамках этого визита запланирована поездка на освобожденные территории Азербайджана, в заключение которой будет принята декларация. До настоящего времени проделана большая работа, связанная с фактами военных преступлений Армении против Азербайджана, разрушения культурных памятников, экологического террора, по привлечению к ответственности военно-политического руководства Армении и выплате компенсации. Подготовленный Омбудсменом отчет будет очередным шагом в этом направлении», - сказала Алиева.

Она добавила, что омбудсмен Азербайджана является членом правления Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)