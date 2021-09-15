Турция всегда будет поддерживать Азербайджан - Администрация президента

БАКУ /Trend/ - Турция всегда будет поддерживать Азербайджан.

Об этом сообщили TurkicWorld в Администрации президента Турции, передает в среду Trend.

«Азербайджан тоже оказывал поддержку Турции в трудные дни. Отношения двух стран способствуют не только их благосостоянию, но и всего региона», - сказали в администрации.

По ее данным, Азербайджан и Турция продолжат сотрудничать во всех сферах.

В администрации также отметили, что освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации является частью истории и никогда не изгладится из памяти.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)