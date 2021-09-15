Турция всегда будет поддерживать Азербайджан - Администрация президента
БАКУ /Trend/ - Турция всегда будет поддерживать Азербайджан.
Об этом сообщили TurkicWorld в Администрации президента Турции, передает в среду Trend.
«Азербайджан тоже оказывал поддержку Турции в трудные дни. Отношения двух стран способствуют не только их благосостоянию, но и всего региона», - сказали в администрации.
По ее данным, Азербайджан и Турция продолжат сотрудничать во всех сферах.
В администрации также отметили, что освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации является частью истории и никогда не изгладится из памяти.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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