Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил Королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду поздравительное письмо.
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