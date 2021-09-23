Из Игдыра в Азербайджан будет проложена дорога – Президент Турции

БАКУ /Trend/ - Из Игдыра в Азербайджан будет проложена дорога.

Как передает Trend, об этом в четверг сказал журналистам в США Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сюда входят и железные дороги. Строительство этой дороги будет важным шагом», – сказал он.