Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Бакинского зоологического парка после реконструкции
БАКУ /Trend/ - 7 октября состоялось открытие после реконструкции Бакинского зоологического парка.
Как сообщает Trend, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.
Бакинский зоологический парк реконструирован по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.
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