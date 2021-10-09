Организован медиатур в Физулинский и Ходжавендский районы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны организовало медиатур в поселок Гадрут и город Физули, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

В рамках медиатура журналисты взяли интервью у военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, дислоцированных на этих территориях, и принимавших участие в Отечественной войне, провели съемки.

Военнослужащие поделились с журналистами своими воспоминаниями о боевых операциях на гадрутском и физулинском направлениях.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)