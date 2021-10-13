Иран во многих отношениях является дестабилизирующим фактором в регионе - Госдеп США о действиях Ирана в отношении Азербайджана

Политика 13 октября 2021 13:42 (UTC+04:00)
Иран во многих отношениях является дестабилизирующим фактором в регионе - Госдеп США о действиях Ирана в отношении Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Иран во многих отношениях является дестабилизирующим фактором в регионе.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе брифинга сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя вопрос о недавних заявлениях и действиях Ирана в адрес Азербайджана.

"Когда дело доходит до региональной деятельности Ирана, мы в целом очень четко представляем себе нашу позицию. Иран был дестабилизирующим субъектом во многих отношениях", - говорится в заявлении.

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